Une brasserie dit bon débarras au proprio des Commanders en lançant une bière en son «honneur»

La vente des Commanders de Washington devrait être approuvée par les gouverneurs de la NFL, jeudi, ce qui mettra fin au règne houleux de Dan Snyder et beaucoup de gens dans la communauté locale semblent prêts à célébrer le tout avec une fête bien arrosée.

L’homme d’affaires ayant été aux guides de cette concession de la NFL à compter de 1999 fut au centre de multiples controverses dans les dernières années, et ce n’est pas seulement en raison du nom précédent (les Redskins) du club, jugé offensant pour les membres des Premières Nations. En plus des performances souvent insatisfaisantes de l’équipe qui n’a pas atteint le deuxième tour éliminatoire depuis 2005, le propriétaire s’est retrouvé au cœur d’allégations d’inconduite sexuelle et aurait créé une atmosphère de travail toxique.

Aussi, son départ est très bien accueilli par plusieurs, à un point tel que la brasserie Old Ox Brewery a lancé une bière pour souligner le changement de garde. Et l’entreprise est loin de dissimuler ses sentiments à l’égard de Snyder. Le nouveau produit – une IPA – se nomme «Bye Dan» et sur les cannettes figure un dessin montrant un porc portant un casque aux couleurs des Commanders. Puis, l’animal a un message à l’égard des consommateurs: «Elle goûte comme 23 années d’amertume!», mentionne-t-il.

«L’IPA prône traditionnellement un style plus amer et nous l’avons associée au règne de Dan qui s’est déroulé dans une période plutôt aigre-douce de l’histoire des Commanders, a expliqué au journal Washingtonian le propriétaire de la brasserie, Chris Burns. C’est comme si votre bouche avait pris des vacances. Selon notre perspective, cela représente un nouveau départ pour cette organisation.»

Le public approuve

Les clients semblent de son avis, semble-t-il. La première livraison du produit, soit environ 350 caisses, s’est vendue en 75 minutes selon le même média. La bière est également offerte dans les supermarchés locaux et commerces spécialisés dans la vente d’alcool.

Snyder laissera l’équipe entre les mains d’un groupe dirigé par Josh Harris et comprenant la légende du basketball Magic Johnson. Le montant de la transaction est de 6,05 G$ et constituera une nouvelle marque du sport nord-américain si la NFL approuve la vente.