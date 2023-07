Tennis : Eugenie Bouchard jouera à Montréal le mois prochain

La Québécoise Eugenie Bouchard effectuera son retour au stade IGA lors des qualifications de l’Omnium Banque Nationale, car elle a reçu un laissez-passer pour cette étape qui précédera le début des matchs du tableau principal.

Occupant le 212e rang du circuit de la WTA, «Genie» sera en action au tournoi de tennis canadien pour la première fois depuis 2019. Celle qui a récolté neuf victoires cette saison a notamment joué au deuxième tour à Madrid.

Les Canadiennes Katherine Sebov et Carol Zhao, respectivement 160e et 233e au monde, tenteront également leur chance dans la phase qualificative. Cependant, elles auront fort à faire pour décrocher l’une des huit places disponibles dans le tableau régulier. Au nombre des joueuses qui évolueront en qualification, il y aura l’Italienne Camila Giorgi (50e mondiale), qui a enlevé les grands honneurs à Montréal en 2021. Les Américaines Danielle Collins (48e) et Sofia Kenin (91e) seront aussi de la partie. Celle-ci est d’ailleurs la championne des Internationaux d’Australie de 2020.

Pour leur part, Leylah Fernandez, Bianca Andreescu et Rebecca Marino sont déjà assurées d’évoluer dans le tableau principal dès le 7 août. Parmi les 44 meilleures raquettes de la planète, 41 débarqueront en ville. Par ailleurs, le dernier laissez-passer pour les qualifications sera attribué à la gagnante d’une épreuve de préqualification qui se déroulera du 30 juillet au 4 août. En tout, 16 jeunes Canadiennes batailleront pour cette récompense.

La chaîne TVA Sports diffusera l’Omnium Banque Nationale de Montréal et de Toronto.