LNH: ce joueur-étoile a l’intention de revenir à son meilleur

Après avoir vu son contrat racheté par les Canucks de Vancouver et affronté quelques obstacles sur sa route, le défenseur Oliver Ekman-Larsson se dit dans de bonnes dispositions pour aider sa nouvelle équipe, les Panthers de la Floride.

Le vétéran de 32 ans a accepté une entente d’un an et de 2,25 millions $ des récents finalistes de la Coupe Stanley au début du mois. Pour le Suédois, il s’agira d’un nouveau départ à la suite de campagnes frustrantes, particulièrement sa deuxième et dernière en Colombie-Britannique.

Une fracture du pied subie en bloquant un tir au Championnat du monde a ruiné sa préparation à l’été 2022 et fortement compliqué sa tâche lors de la saison régulière, pendant laquelle il a participé à 54 rencontres. Et ce fut loin d’être un grand succès sur la patinoire, car l’ancienne étoile des Coyotes de l’Arizona a présenté un différentiel de -24 au cours d’une campagne chaotique à Vancouver, sans oublier une autre blessure - selon ses dires au pied et non à la cheville comme initialement indiqué - l’ayant tenu à l’écart à partir de février.

Évidemment, la direction n’a pas été convaincue et a voulu libérer de l’espace sur la masse salariale; Ekman-Larsson devait exercer un impact annuel de 8,25 millions $ jusqu’en 2026-2027.

«Ce furent des années pénibles, a-t-il admis au site Florida Hockey Now cette semaine. Maintenant, l’opportunité est là et il s’agira d’une combinaison gagnante pour moi en Floride. Je crois que les gars m’aideront à devenir un meilleur joueur et que j’obtiendrai du succès.»

«Je veux gagner et jouer pendant longtemps dans l’année. Considérant cela et ce que l’équipe a accompli l’an passé en séries, j’ai pris la décision, a-t-il aussi spécifié en évoquant son choix pour 2023-2024. Si on regarde leur formation, ils possèdent d’excellents éléments et beaucoup de profondeur. J’ai entendu de bonnes paroles à propos de l’organisation de la part de ses hockeyeurs.»

Encore plus dangereux?

Si Ekman-Larsson redevient le patineur qui a reçu deux invitations à la classique des étoiles et qui a amassé 55 points en 2015-2016, la Floride pourrait avoir conclu une bonne affaire afin de montrer davantage les griffes au sein d’une section Atlantique relevée. Le sixième choix du repêchage 2009 a accumulé 388 points en carrière et les Panthers ne refuseront pas une production offensive accrue, surtout à la ligne bleue.

Gustav Forsling, Brandon Montour et Aaron Ekblad ont amassé leur part de points lors du plus récent calendrier régulier, mais les deux derniers ont été opérés à l’épaule après le long parcours éliminatoire de l’équipe et la date de leur retour demeure indéterminée. L’aide du nouveau venu pourrait s’avérer cruciale si leur absence se prolonge.