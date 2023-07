Lance Stroll : du pain sur la planche pour rattraper Alonso

À quelques jours du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, Lance Stroll concède 93 points d’avance à son coéquipier Fernando Alonso. En deuxième moitié de saison, le Québécois tentera de réduire l’écart.

Au sein des quatre écuries menant le championnat des constructeurs cette saison – Red Bull, Mercedes, Aston Martin et Ferrari – Stroll est le pilote ayant obtenu le moins de points. Avec 44, il revendique le huitième rang du classement, 30 points derrière Charles Leclerc.

«Il est un peu plus vite pour le moment et il tire plus de la voiture que moi, a-t-il dit d’Alonso jeudi, en point de presse. Je dois continuer de m’améliorer sur certains points pour essayer d’être plus fort durant la deuxième moitié de saison.»

Stroll n’a pas hésité à rappeler toutes les malchances qui se sont abattues sur lui en 2023. Au sommet de la liste, on retrouve ses fractures aux poignets l'ayant forcé à tirer un trait sur les tests de début de saison et des dommages sur sa monoplace qui ont affecté ses performances en qualifications.

Pas évident

L’Hungaroring, situé au nord-est de Budapest, a été le théâtre de la première victoire d’Alonso, en 2003. Cela fait maintenant une décennie que le vétéran espagnol n’a pas gagné en F1, soit depuis le Grand Prix d’Espagne de 2013.

«L’Hungaroring est un circuit très technique avec beaucoup de virages et de tournants; c’est un défi bien différent de Silverstone pour les voitures et les pilotes, a analysé Stroll, selon le site web d’Aston Martin. Stylistiquement, on dirait plus une piste de karting avec ses séquences de virages étroits et une vraie ligne droite. Donc, nous espérons que ça conviendra à l’AMR23.»

«Les dépassements peuvent être difficiles, ainsi nous tenterons de trouver un bon rythme dans les séances d’essais libres pour nous assurer de livrer une bonne performance durant les qualifications de samedi», a poursuivi le Québécois.

En Grande-Bretagne il y a deux semaines, Stroll a dû se contenter du 14e rang, tandis qu’Alonso a terminé septième. Les essais libres en Hongrie s’amorceront vendredi.