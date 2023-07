Hockey : un entraîneur forçait un joueur à se battre à chaque match

L’attaquant Martin Kaut a décidé de retourner en Europe pour y disputer la prochaine saison et il a précisé les raisons de son départ, et ça risque de créer passablement de remous.

Acquis de l’Avalanche du Colorado par les Sharks de San Jose à la fin janvier, le hockeyeur de 23 ans ne gardera pas de bons souvenirs de son passage en Californie. Le Tchèque a éprouvé des ennuis à se tailler une place avec le grand club et a davantage évolué chez le Barracuda, dans la Ligue américaine. Il semble aussi que les exigences d’un instructeur non identifié aient été pour le moins particulières.

Tel que rapporté en langue tchèque par le média iDNES, Kaut prétend que l’entraîneur en question lui demandait de livrer des combats à chaque soir. Selon ses dires, le personnel en place tentait de le convaincre de se battre plus souvent : l’un des membres de l’effectif du Barracuda choisissait avant les matchs un adversaire potentiel pour son joueur. S’il se battait plus souvent, il allait être dans la Ligue nationale (LNH), lui a-t-on rappelé. Toutefois, les conséquences ont été manifestes sur celui qui évoluera avec le HC Dynamo de Pardubice.

«Il disait que c’est pour cela que je ne jouais pas dans la LNH, a-t-il affirmé. J’ai subi trois commotions cérébrales et deux blessures à l’épaule. Si j’affrontais les gars qu’ils avaient sélectionnés, je tombais et j’étais blessé. Mais peu importe, il me demandait de jeter les gants et ça m’ennuyait. Je l’aurais fait pour de bons motifs : s’il y a une escalade dans la rivalité, pour défendre un coéquipier, etc. Mais suis-je obligé de me battre juste pour le plaisir? Je suis censé être sur la patinoire pour marquer des buts.»

Mesurant 6 pi et 2 po et affichant un poids de 190 lb, il aurait été fortement incité à se mesurer à un compatriote, Adam Klapka, d’après ses propos. Sauf que le porte-couleurs des Wranglers de Calgary est plus grand que lui de six pouces et pèse 236 lb.

Fausseté

Sans grand étonnement, l’organisation des Sharks a nié en bloc les allégations de son ancien joueur. «Nous avons été informés des commentaires attribués à Martin Kaut évoquant qu’il a eu de la pression afin d’amorcer délibérément un combat avec des adversaires sur la glace. Nous sommes clairs ici : nous n’avons jamais donné une telle directive ou suggéré cela par le biais de membres du personnel d’entraîneurs des Sharks ou du Barracuda», a-t-elle répondu dans un communiqué dont le site San Jose Hockey Now a obtenu copie.

«Je ne connais pas trop l’ensemble de la situation, a pour sa part indiqué récemment l’entraîneur-chef de la filiale, John McCarthy. Il a excellé quand il était avec nous et a travaillé fort. Certes, nous l’avons obtenu par voie de transaction et a accompli de bonnes choses. Il a montré son habileté à marquer, mais c’est sa décision de partir.»

En 2022-2023, Kaut a cependant totalisé huit minutes de punition seulement en 19 rencontres avec le club-école.