Boxe: Kim Clavel se prépare avec le couteau entre les dents

C’est à la façon d’un véritable commando que Kim Clavel se prépare pour son combat du 7 octobre. Reposée et ayant laissé les mauvais souvenirs derrière elle, la boxeuse a les yeux rivés sur son objectif.

Contre Evelin Nazarena Bermudez, l’athlète de 32 ans aura l’occasion de livrer un troisième duel de championnat du monde. En visioconférence jeudi, la Québécoise a dit s’inspirer de l’histoire de l’Argentine.

Bien qu’elle a dû céder ses ceintures des poids mi-mouches de la WBO et de l’IBF à Yokasta Valle, la pugiliste de Rosario les a retrouvées à son affrontement suivant, contre Tania Enriquez. Clavel aussi est à l’étape de la reconquête, ce qui a inspiré le nom du gala qui sera présenté à la Place Bell.

«Quand elle a perdu ses titres et qu’elle a dû reboxer pour aller les rechercher, elle avait le couteau entre les dents. Son état d’esprit, c’est mon état d’esprit du moment. J’ai le couteau entre les dents. Je veux aller chercher les titres, je veux redevenir championne du monde», a assuré avec conviction celle qui a conversé en espagnol avec sa rivale.

Une battante

Bien que Bermudez ne soit âgée que de 26 ans, elle a déjà neuf combats de championnat derrière la ceinture. Clavel a peut-être moins d’expérience, mais elle a aussi vécu sa part de grands rendez-vous.

«J’ai eu beaucoup de moments où je devais vivre de la pression. J’ai fait beaucoup de finales, peut-être même plus que Bermudez. J’ai livré de grands combats, même si ce n’étaient pas toujours des combats de championnat du monde. Je suis allée me battre aux États-Unis avec Top Rank, j’ai fait la finale sous les étoiles au parc Jarry; je pense avoir eu de grands moments qui m’ont bien préparée pour le 7 octobre», a expliqué la représentante du Groupe Yvon Michel.

«Chez les mi-mouches, c’est une fille très grande, a ajouté Clavel à propos de Bermudez. Elle a une fibre musculaire exceptionnelle. C’est une fille très explosive, qui travaille en ligne droite, qui a une longue portée. [...] Son point fort, c’est vraiment son caractère. C’est une battante et une guerrière. Elle n’abandonne pas. Elle cogne avec autorité.»

Toujours le travail

Clavel estime que Bermudez montre un bon mélange des qualités de ses trois plus récentes adversaires, soit Yesenia Gomez, Yesica Nery Plata et Naomi Arellano Reyes. Le revers subi en janvier face à la seconde a servi d’avertissement.

«Ça m’a appris que je déteste perdre [...], mais ce n’est pas arrivé pour rien», a-t-elle indiqué avec vigueur.

«Ça m’a donné envie de tout donner à l’entraînement, de faire encore mieux les choses. Ce n’est pas nécessairement en travaillant plus dur, mais en travaillant plus intelligemment», a poursuivi Clavel.

Une partie de cette tâche revient à son entraîneuse, Danielle Bouchard. Celle-ci s’est réjouie de retrouver «une Kim reposée». Le camp d’entraînement a débuté cette semaine et se tiendra à Montréal pendant encore un mois.

Vive la chaleur

N’en déplaise aux gens qui en ont déjà assez de l’humidité de l’été, Clavel en redemande. Tenez les climatiseurs et les fenêtres ouvertes loin, la boxeuse voit la sueur comme le produit de son dur labeur.

«Je suis comme un poisson dans l’eau quand il fait chaud, s’est décrite la Montréalaise. Ce n’est pas pour rien qu’on allait souvent en République dominicaine et à Porto Rico [pour s’entraîner]. Quand on met la fan dans le gymnase, je l’éteins. Je ne veux pas de vent, je ne veux pas avoir froid. Je veux avoir chaud.»

«Mes muscles sont bien et on dirait que je performe encore plus. Je suis heureuse quand je vois le soleil, je carbure à ça.»

Le duel entre Clavel (17-1-0, 3 K.-O.) et Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.) assurera la finale de ce gala de sept combats. Marie-Pier Houle, Caroline Veyre et Sébastien Bouchard enfileront aussi leurs gants durant cette soirée.