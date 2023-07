Baseball : Un joueur se brise le pied en bottant une glacière

En larmes et peinant à s’exprimer pendant de longues secondes, Jarred Kelenic s’est excusé à ses coéquipiers des Mariners de Seattle de s’être brisé le pied en donnant un coup dans une glacière.

La frustration s’est emparée du voltigeur de 24 ans mercredi, pendant un match face aux Twins du Minnesota. Avec deux hommes sur les buts et un retard de trois points à combler en neuvième manche, les Mariners comptaient sur Kelenic pour provoquer une étincelle.

Le jeune homme a toutefois été retiré sur des prises par Jhoan Duran à la suite d’un compte complet. En colère de ne pas avoir su faire la différence et d’avoir vu ses coéquipiers Eugenio Suarez et Mike Ford être retirés à leur tour, Kelenic a vu rouge.

Part of Kelenic’s opening comments pic.twitter.com/ycR8dM4qbF — Ryan Divish (@RyanDivish) July 20, 2023

«Les émotions ont pris le dessus. Je me sens terriblement mal, surtout pour les gars. Je les ai laissé tomber. Je prends l’entière responsabilité de ce qui s’est produit», a-t-il déclaré aux médias, jeudi, en étouffant des sanglots.

«J’aime gagner, j’aime compétitionner, et ce qu’il y a de plus dur, c’est que je ne pourrai plus être sur le terrain.»

À sa troisième saison dans le baseball majeur, Kelenic montre une moyenne au bâton de ,252. Il a frappé 11 circuits et produit 45 points en 90 matchs. La durée de son absence n’a pas été révélée, mais un examen aux rayons X a montré l’existence d’une fracture. Le gérant des Mariners, Scott Servais, a toutefois estimé qu’une opération ne serait pas nécessaire.