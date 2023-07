Jonas Vingegaard a définitivement assommé le Tour de France lors de l'étape-reine remportée par l'Autrichien Felix Gall mercredi à Courchevel où Tadej Pogacar a connu une terrible défaillance dans le col de la Loze.

Méconnaissable, Pogacar a cédé à 7,8 km du sommet alors qu'on n'avait même pas atteint les pentes les plus sévères. Le Slovène pointait à cinq minutes de son rival danois avant les six derniers kilomètres et la descente vers la Courchevel.

Plus de détails à venir.