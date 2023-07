Patrick Mahomes pense déjà au Super Bowl

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes n’a pas l’intention de s’assoir sur ses lauriers et il souhaite que ses coéquipiers soient aussi exigeants que lui.

C’est ce qui est ressorti d'une conférence de presse tenue en marge de l’ouverture du camp d’entraînement mardi.

• À lire aussi: NFL: les jours de Bill Belichick chez les Patriots sont-ils comptés?

• À lire aussi: Dak Prescott est déterminé à ne pas être le pire de la NFL dans cette catégorie

• À lire aussi: NFL : Tyreek Hill a de grosses attentes

«La question pour la prochaine saison est la suivante : comment pouvons-nous continuer de construire? Évidemment, nous avons gagné le Super Bowl l’an passé et c’était incroyable, mais nous avons encore beaucoup de jeunes joueurs et nous voulons continuer d’être meilleurs», a déclaré le pivot, dont les propos ont été rapportés par le site NFL.com.

«Quand on regarde dans l’Association américaine, on constate que tout le monde s’est amélioré, a-t-il poursuivi. Nous voulons continuer sur notre lancée et il est important de ne pas simplement être satisfaits de ce que nous avons fait l’an dernier et de faire le prochain pas vers l’avant.»

Depuis cinq ans, les Chiefs ont toujours atteint la finale de l’Américaine et ils ont remporté deux fois le trophée Vince-Lombardi. En 2023, le club de Kansas City tentera de devenir la première équipe à remporter le Super Bowl pour une deuxième année de suite depuis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2004.

«J’ai confiance que nous avons encore la chance de l’emporter, mais je comprends que c’est difficile à faire, a exprimé Mahomes. Nous voulons être un groupe spécial qui s’inscrira dans l’histoire. Je crois que nous avons les bonnes personnes en place et nous devons simplement le faire!»

Le quart-arrière vedette est aussi revenu sur la blessure à la cheville qui l’a ennuyé l’an dernier.

«Au début des activités du printemps, j’étais un peu craintif quand je courais ou que je changeais de direction rapidement. Mais plus le temps a passé, plus j’ai retrouvé confiance en ma cheville. Je ne pense pas énormément courir dans les prochains jours, mais je vais m’assurer de la tester beaucoup.»