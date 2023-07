Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 20 juillet qui valent le détour.

Soccer : Canada c. Nigéria

Crédit photo : AFP

Le Canada amorce sa Coupe du monde de soccer féminin avec un match contre le Nigéria. Les représentantes de l’unifolié sont déterminées à obtenir un bon résultat à cette compétition, après leur médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Canadiennes sont septièmes au monde et les Nigérianes occupent le 40e rang. Ce duel, sur le papier, semble inégal, mais le pays africain a remporté ses deux duels au Mondial contre le Canada. Leur victoire la plus récente remonte toutefois à 2011 et beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis.

Prédiction : Victoire du Canada – 1,31

Tennis : Justin Boulais c. Mark Lajal

Justin Boulais fait partie des nombreux Canadiens qui tentent d’effectuer une percée au tournoi Challenger de Granby. Au 564e rang, l’Ontarien est toutefois encore bien loin des meilleurs de ses compatriotes, mais sa première victoire contre Blaise Bicknell (724e) pourrait lui donner des ailes. Il aura toutefois tout un défi devant lui en huitièmes de finale. L’Estonien Mark Lajal figure en 232e position du classement en simple, un sommet en carrière, et vient d’écarter de sa route le troisième favori du tournoi. Avec une foule largement en sa faveur, Boulais pourrait surprendre.

Prédiction : Victoire de Justin Boulais – 4,00

Football : Elks d’Edmonton c. Blue Bombers de Winnipeg

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Les Blue Bombers (4-2) sont revenus sur terre samedi dernier avec un surprenant revers de 31 à 28 face au Rouge et Noir d’Ottawa. Leurs prochains adversaires, les Elks (0-6), sont à la recherche d’une première victoire cette saison. L’équipe d’Edmonton ne donne pas de grandes raisons de se réjouir à ses partisans quand elle évolue à la maison, mais c’est encore pire sur la route. En trois matchs à l’étranger, les Elks n’ont que 18 points. Ils ont notamment été blanchis par les Lions de la Colombie-Britannique.

Prédiction : Écart de points de -14,5 en faveur des Blue Bombers – 1,90