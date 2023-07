Baseball majeur : une première en 129 ans est survenue mardi

La soirée de mardi a été historique dans le baseball majeur, puisque 12 équipes ont inscrit au moins 10 points.

C’est la première fois depuis 1894 que pareille explosion offensive était recensée dans les ligues majeures. Le 4 juillet de cette année-là, 13 équipes avaient produit au moins 10 points. En moyenne, 7,38 points en moyenne par match étaient marqués à l’époque. Jusqu’à maintenant en 2023, les clubs inscrivent en moyenne 4,60 points par rencontre.

De plus, quatre matchs tenus mardi soir ont impliqué des équipes ayant totalisé au moins 10 points. Il s’agit des duels entre les Mets de New York et les White Sox de Chicago (11 à 10), les Giants de San Francisco et les Reds de Cincinnati (11 à 10), les Diamondbacks de l’Arizona et les Braves d’Atlanta (16 à 13) et les Royals de Kansas City et les Tigers de Detroit (11 à 10).

C’est la troisième fois dans l’histoire du baseball majeur qu'un tel scénario se produit. Les deux autres occurrences sont celles des 4 et 9 juillet 1894.