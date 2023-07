Un tournoi des recrues attend David Reinbacher et les espoirs du CH

Premier choix du Canadien au repêchage de la Ligue nationale, le défenseur David Reinbacher aura probablement l’occasion de gagner des points lors d’un tournoi des recrues auquel le Tricolore et quatre autres formations prendront part à la fin de l’été.

Ainsi, les meilleurs espoirs de l’organisation se rendront au centre d’entraînement des Sabres de Buffalo pour un mini-tournoi prévu du 15 au 18 septembre. À cette occasion, le CH sera dirigé par l’instructeur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, qui supervisera les activités des hockeyeurs sur place.

Après le début du camp des recrues du club, le 13 septembre à Brossard, les participants affronteront les Sabres deux jours plus tard. Le lendemain, ils se mesureront aux Bruins de Boston en milieu de journée, avant de conclure leur compétition par un duel avec les Sénateurs d’Ottawa, le 16 septembre en après-midi. Les Devils du New Jersey et les Penguins de Pittsburgh compléteront le quintette de formations en action.

Le Canadien divulguera ultérieurement le nom des patineurs qui joueront dans l’État de New York, mais à moins d’un obstacle inattendu comme une blessure, Reinbacher devrait être de la partie. L’Autrichien de 18 ans a été la cinquième sélection de l’encan 2023.