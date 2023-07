NFL: les jours de Bill Belichick chez les Patriots sont-ils comptés?

Nous pourrions assister à la fin d’une ère chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, aux dires d'experts football.

Selon le journaliste du réseau NBC Sports Tom Curran, qui couvre les activités des «Pats», l’entraîneur-chef Bill Belichick se trouverait sur «un siège éjectable». Il semble que le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, soit très déçu des résultats des siens depuis quelques années, en plus d’en vouloir à Belichick pour le départ du quart-arrière Tom Brady après la campagne 2019.

«Robert Kraft a déjà été très clair en mars sur le fait qu’il veut que les Patriots atteignent les éliminatoires et qu’ils remportent un premier match sans lendemain en cinq ans», a écrit le columnise du quotidien «Boston Globe» Ben Volin dans l’une de ses chroniques la semaine dernière.

Depuis le départ de Brady, les «Pats» ont participé juste une fois en trois saisons aux éliminatoires, soit en 2021. Leur parcours a été bref, puisqu’ils sont tombés aux mains des Bills de Buffalo dès le premier tour.

L’an dernier, le club de la Nouvelle-Angleterre a maintenu un dossier de 8-9 et pris le troisième échelon de la section Est de l’Association américaine.

Belichick est à la barre des Patriots depuis la campagne 2000. Il a permis à son équipe de remporter le Super Bowl six fois et maintenu un dossier en saison régulière de 262-108. L’homme de 71 ans détient le record de la NFL pour l’entraîneur ayant le plus souvent soulevé le trophée Vince-Lombardi, lui qui a aussi enlevé les grands honneurs deux fois à titre de coordonnateur défensif avec les Giants de New York.