LNH: Will Smith veut passer au prochain niveau

L’espoir des Sharks de San Jose Will Smith est décrit comme un attaquant très talentueux, mais s’il veut connaître du succès dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il devra faire des visites ponctuelles au gymnase afin d’augmenter sa masse musculaire.

Le quatrième choix au total du repêchage 2023 de la LNH a excellé la saison dernière avec le Programme national de développement des États-Unis (USNTDP), où il a amassé 42 points, dont 15 buts, en 20 affrontements. Le natif du Massachusetts a fait écarquiller bien des yeux au plus récent Championnat du monde des moins de 18 ans avec 20 points en sept matchs.

• À lire aussi: Ce joueur-clé des Penguins refuse de négocier un contrat

• À lire aussi: Le dernier bâton de Wayne Gretzky avec les Oilers mis aux enchères

• À lire aussi: Flames: un autre vétéran s'exilerait

«Je dois gagner de la masse musculaire et ajouter plus de puissance à mon coup de patin. C'est une chose sur laquelle je travaille toujours», a affirmé le joueur de 6 pi et 180 lb, lundi, par le biais de propos diffusés sur le site NHL.com.

Il aura la chance de parfaire son développement en évoluant avec les Eagles de Boston College dans les rangs universitaires américains (NCAA) dès la saison prochaine.

Une belle première impression

Le joueur de centre a laissé sa marque au dernier camp de développement de l’organisation californienne. Bonne nouvelle pour celle-ci : il estime excellente sa chimie avec le club.

«Il y a eu beaucoup de spéculations dans la foulée du repêchage quant à l'équipe qui allait me choisir et au déroulement de tout cela. J'ai eu beaucoup de conversations avec les Sharks et ils m'ont invité à souper pendant la séance d'évaluation [des espoirs de la LNH]. Je savais qu'ils m'aimaient et je les aimais beaucoup aussi. Heureusement, j'ai abouti ici», a-t-il dit en entrevue à la chaîne audio des Sharks pendant le camp de développement.