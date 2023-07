Flames: un autre vétéran s'exilerait

Une autre tuile est tombée sur la tête des dirigeants des Flames de Calgary : l’attaquant Mikael Backlund aurait indiqué qu’il ne signerait pas de nouveau contrat avec l’organisation albertaine à l’issue de la prochaine campagne.

Le vétéran aurait déclaré au magazine suédois «VLT» qu’il avait pris tout le temps nécessaire afin de prendre cette «décision difficile».

L’athlète de 34 ans a passé l'entièreté de ses 14 saisons dans l’uniforme des Flames. Au cours de sa carrière, le joueur de centre a mis en banque 492 points, dont 185 buts, en 908 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH). La saison dernière, Backlund a offert sa meilleure récolte de points avec 56, dont 19 filets, en 82 affrontements.

Au cours des dernières semaines, Elias Lindholm et Noah Hanifin ont déclaré qu’ils ne voulaient pas prolonger leur séjour à Calgary. Tyler Toffoli faisait également partie des joueurs qui désiraient quitter cette organisation. Son souhait a été exaucé le 27 juin quand il a été échangé aux Devils du New Jersey en retour de Yegor Sharangovich et d’un choix de troisième ronde lors du dernier repêchage.

La saison passée, Calgary a raté de peu les séries éliminatoires après avoir terminé au cinquième rang de la section Pacifique avec une récolte de 93 points. Ils ont conclu l'année 2022-2023 avec un dossier de 38-27-17.