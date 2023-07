Les Blue Jays se sentiront pas mal chez eux à Seattle

Lorsque les Blue Jays de Toronto se rendent à Seattle afin d’y affronter les Mariners, on peut y ressentir une atmosphère très spéciale.

En raison de la proximité entre la Colombie-Britannique et la ville de Seattle, de nombreux partisans de la seule équipe canadienne des ligues majeures envahissent le domicile des Mariners lorsque les deux formations croisent le fer. Cette ambiance particulière sera une fois perceptible à l’occasion d’une série de trois matchs qui commencera ce vendredi au T-Mobile Park de Seattle.

• À lire aussi: Voici l’équipe où ne se retrouvera pas Shohei Ohtani

• À lire aussi: MLB: Édouard Julien est en train de faire sa place

• À lire aussi: Des défaites pour les principaux rivaux des Blue Jays

Or, afin de se préparer à ce flux massif de partisans de l’équipe torontoise, l’organisation de Seattle a prévu le coup. Elle a réservé une section de sa boutique souvenir dédiée à la vente de produits dérivés des Blue Jays. On peut apercevoir des chandails de Vladimir Guerrero fils qui a gagné le plus récent concours des coups de circuit tenu... au T-Mobile Park. D’ailleurs, Guerrero fils a eu le dessus en finale de cette compétition contre le porte-couleurs des Mariners, Julio Rodriguez.

The Mariners Team Store has dedicated an entire rack for Blue Jays gear ahead of this weekend’s series. pic.twitter.com/vxssYZbe25 — Mariner Muse (@MarinerMuse) July 17, 2023

Les représentants de la Ville Reine peuvent également bénéficier de l’appui de plusieurs de leurs amateurs lorsqu’ils affrontent les Tigers à Detroit. La frontière canado-américaine entre la ville de Windsor, en Ontario, et la ville du Michigan y est évidemment pour quelque chose.

Avant d’affronter les Mariners, les hommes de John Schneider ont rendez-vous avec les Padres de San Diego pour une série de trois affrontements qui s’amorcera mardi soir au Rogers Centre.

Ce duel sera d’ailleurs présenté à TVA Sports à compter de 19 h. Puis à 21 h 30, Shohei Ohtani et les Angels de Los Angeles feront face aux Yankees de New York, sur TVA Sports et TVA Sports Direct!