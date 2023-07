À VOIR: admirez le talent du fils de ce joueur vedette des Sénateurs

Lorsqu’on dit que la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre, c’est bel et bien le cas pour le fils de l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Claude Giroux.

Gavin Giroux, qui est âgé de 3 ans, démontre déjà des belles aptitudes dans le sport de prédilection du paternel. Sur une vidéo captée par sa mère, on peut apercevoir le garçon marquer un but avec une balle orange au sommet de la section 101 du Centre Canadian Tire.

• À lire aussi: S'excusant pour son comportement « déplacé », « horrible » et « embarrassant », Alex Galchenyuk intègre le programme d'aide de la LNH

• À lire aussi: LNH: Will Smith veut passer au prochain niveau

• À lire aussi: LNH : les Flames retireront le chandail de cet ancien gardien étoile

Si le jeune Giroux poursuit dans le hockey, il sera admissible à la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2037.

Concernant l'ailier droit des «Sens», il a été excellent au cours de sa première saison dans la capitale fédérale en amassant 79 points, dont 35 buts, en 82 matchs. De plus, le Franco-Ontarien a atteint le plateau des 1000 points et des 300 filets en carrière, en plus d’avoir disputé un 1100e affrontement dans le circuit Bettman.