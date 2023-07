Voici le montant mirobolant que certains débourseront pour aller voir Lionel Messi vendredi

Les partisans les plus déterminés de Lionel Messi souhaitant assister vendredi à ses débuts avec l’Inter Miami CF devront peut-être réhypothéquer leur propriété de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Comme l'a rapporté lundi matin la chaîne CNN, des billets étaient offerts par des sites de revente comme Vivid Seats pour la somme faramineuse de 110 000 $US. Sans surprise, les prix pour la rencontre de la Coupe des ligues opposant Miami au Cruz Azul ont grimpé en flèche depuis la signature de la vedette du soccer confirmée samedi. Ceux n’ayant pas déjà de billets en main peuvent évidemment en trouver à un coût moins élevé, mais il leur faudra néanmoins piger dans leurs économies.

Toujours selon CNN qui a cité une source du site en question, les intéressés devront payer en moyenne 487 $US pour un siège. Quelques-uns seraient disposés à parcourir une distance importante afin de se rendre au DRV PNAK Stadium de Fort Lauderdale.

En après-midi, le banc le moins cher était en vente à 260 $US. Par ailleurs, pour ce qui est du premier affrontement de Messi en Major League Soccer, il aura lieu le 20 août contre le Charlotte FC et le prix moyen de revente est de 288 $US. Le coût moyen pour une partie de l’Inter a grimpé de 700% depuis le début juin.