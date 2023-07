Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 18 juillet qui valent le détour.

Tennis : Gabriel Diallo c. Kevin Anderson

Crédit photo : PHOTO COURTOISIE

Au premier tour du tournoi de Newport, le Québécois Gabriel Diallo aura l’occasion d’évoluer sur le terrain Central face à Kevin Anderson. Le Sud-Africain de 37 ans est sorti de la retraite qu’il avait annoncée il y a un an spécialement pour ce tournoi. Il s’agit de l’endroit où il a remporté son dernier titre, en 2021. L’ancienne cinquième raquette mondiale a dit avoir accroché sa raquette en raison de douleurs physiques, mais aussi émotionnelles et mentales. Diallo aura ainsi l’occasion de saborder ce retour au jeu qui s’annonce émotif. Le 141e joueur mondial continue de grimper les rangs et est certainement resté sur sa faim après une défaite au deuxième tour des qualifications à Wimbledon.

Prédiction : Victoire de Gabriel Diallo – 1,58

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Padres de San Diego

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Jays viennent de balayer les Diamondbacks de l’Arizona et après une journée de congé, ils seront prêts à en découdre au Rogers Centre. Toronto (53-41) traverse une excellente séquence, avec huit victoires à ses 10 derniers matchs. Ça va moins bien du côté des Padres (44-50), qui ont été battus trois fois de suite par les Phillies de Philadelphie. Il sera intéressant de voir si les Blue Jays enverront dans la mêlée le décevant Alek Manoah (2-7), qui tente de remettre sa saison sur les rails. Après avoir été hué par ses propres partisans, le lanceur pourrait effectuer un premier départ dans la Ville Reine depuis le 5 juin. Joe Musgrove (8-2) pourrait être le partant de San Diego.

Prédiction : Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,95

Tennis : Stan Wawrinka c. Roberto Carballes Baena

Crédit photo : AFP

Wawrinka a ses plus belles années derrière lui, mais ça ne l’empêche pas de donner du fil à retordre à la nouvelle génération. À Wimbledon, il a atteint le troisième tour avant d’être vaincu par l’éventuel finaliste Novak Djokovic. À Gstaad, le vétéran de 38 ans affrontera Carballes Baena, qui est aussi loin d’être une recrue. L’Espagnol, 60e au monde et sixième tête de série de l’événement, a remporté en avril le tournoi de Marrakech, mais depuis, ses progrès ont été limités. Les deux hommes en seront à un premier affrontement en carrière.

Prédiction : Victoire de Stan Wawrinka – 1,44