Blue Jays : L’une des équipes en feu du baseball majeur

La pause du match des étoiles aura été salutaire pour les Blue Jays de Toronto. Ils seront parmi les équipes à surveiller en deuxième moitié de saison, surtout s’ils maintiennent leur excellent rythme des dernières semaines.

La course au sein de la section Est de la Ligue américaine risque d’être intense. Depuis un mois, les Jays ont remonté le peloton et mis de la distance entre eux et les Yankees de New York et les Red Sox de Boston.

Avec huit victoires en 10 matchs et un balayage réussi devant les Diamondbacks de l’Arizona la semaine dernière, leurs progrès sont évidents, surtout du côté des lanceurs.

Le releveur Yimi Garcia, par exemple, n’a pas accordé de point à ces 11 dernières apparitions. C’est une bonne chose, puisque Jordan Romano n’a pas encore terminé de soigner ses blessures au dos.

Hyun-jin Ryu poursuit sa remise en forme au niveau AAA à Buffalo et Alek Manoah pourrait disputer un premier match à Toronto depuis qu’il a été copieusement hué par ses propres partisans. L’artilleur de 25 ans connait une saison pénible, mais un moment loin des projecteurs lui a fait du bien.

«Nos releveurs ne reçoivent pas assez d’amour, avait affirmé Kevin Kiermaier à Sportsnet, dimanche soir. [...] Ils sont super. Les lanceurs sont la colonne vertébrale de notre équipe. Je leur répète constamment. Nous avons besoin d’eux pour faire un long bout de chemin.»

L’attaque va aussi plutôt bien. Après avoir remporté le concours de circuits dans le cadre du match des étoiles, Vladimir Guerrero fils a réussi une longue balle à sa première rencontre face aux «D-Backs».

Le premier choix signe son contrat

Lundi, Arjun Nimmala a apposé sa signature sur son premier contrat avec les Jays. Le choix de premier tour, 20e au total, a accepté un pacte assorti d’un boni à la signature de 3 millions $.

Toronto a su négocier avec le jeune homme de 17 ans, puisque son rang de sélection au repêchage devrait normalement lui valoir un montant de 3,746 millions $. Cet argent laissé disponible donnera davantage de marge de manœuvre à l’équipe, qui voudra s’entendre avec ses autres espoirs.

Nimmala est un joueur d’arrêt-court qui a impressionné en 2023 avec une moyenne au bâton de ,479 pour les Chargers de Strawberry Crest, son équipe à l’école secondaire. Les Blue Jays n’ont pas précisé dans quelle ligue le jeune homme d’origine indienne se rapporterait la saison prochaine.