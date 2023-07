Donnez la coupe Stanley aux Hurricanes de la Caroline! C’est la conclusion que l’on pourrait tirer d’un sondage mené par The Athletic auprès de ses journalistes couvrant la Ligue nationale de hockey.

Les Hurricanes sont largement favoris selon cet exercice, avec pas moins de 45,2% des voix. L’Avalanche du Colorado (16,1%) et les Stars de Dallas (12,9%) se retrouvent loin derrière, et ce, même s’ils occupent respectivement les deuxième et troisième positions.

Les «Canes» ont réalisé de grosses prises sur le marché des joueurs autonomes en mettant sous contrat l’attaquant Michael Bunting et le défenseur Dmitry Orlov. De plus, la troupe de Rod Brind’Amour a atteint la finale de l’Est en 2023 malgré des blessures importantes, notamment celles subies par Andrei Svechnikov et Frederik Andersen.

Pour ce qui est de l’équipe la plus sous-estimée susceptible de gagner le gros trophée, les Kings de Los Angeles arrivent au premier rang avec 38,7% des voix. La formation californienne a frappé un grand coup en faisant l’acquisition de Pierre-Luc Dubois durant la saison morte, mais elle a payé cher en cédant Gabe Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari et un choix de deuxième tour aux Jets de Winnipeg.

Les journalistes de The Athletic estiment que les Sharks de San Jose termineront au dernier rang du classement avec 32,3% des voix; les Canadiens de Montréal ont obtenu 3,2% des voix à égalité avec les Sénateurs d’Ottawa. D’ailleurs, aucun répondant ne croit que les Canadiens se qualifieront pour les séries dans l’Association de l’Est.

Voyez les résultats complets du sondage.