Arsenal casse sa tirelire pour Declan Rice

Passé tout près du sacre l'an dernier, Arsenal ne lésine pas pour se donner les moyens de rejouer le titre l'an prochain, comme le montre le transfert de Declan Rice, 24 ans, pour 105 millions de livres (122 millions d'euros).

Cette somme pulvérise le record du plus gros transfert entre clubs anglais quand Jack Grealish avait été transféré à l'été 2021 d'Aston Villa à Manchester City pour 100 millions de livres et celui du club d'Arsenal qui était de 72 millions de livres pour l'Ivoirien Nicolas Pépé en 2019, un flop magistral pour les Gunners.

Dauphins à cinq longueurs de Manchester City la saison dernière, après avoir passé 248 jours en tête de la Premier League, plus que toute autre équipe anglaise qui n'a pas remporté le titre ensuite, les Londoniens étaient à la croisée des chemins.

Conscients que leur parcours devait aussi aux saisons ratées de Liverpool ou Chelsea, et alors que la saison prochaine Manchester United et Newcastle se présenteront encore renforcés, Arsenal se devait d'être agressif sur le marche des transferts pour ne pas rentrer dans le rang.

« Il faudra qu'on réussisse parfaitement le recrutement parce qu'on sait qu'on devra jouer à un autre niveau et que les exigences seront encore plus élevées », avait prédit l'entraîneur Mikel Arteta en mai.

Outre le championnat, Arsenal aura aussi la Ligue des champions à son calendrier, pour la première fois depuis 2016/2017, ce qui exige de mêler quantité et qualité.

Arsenal redevient très attractif

Le recrutement de Rice est, de ce point de vue-là, un coup de maître.

Si City est venu se mêler brièvement à la lutte pour s'attacher les services du milieu de West Ham et de l'équipe d'Angleterre -- peut-être juste pour faire monter les enchères --, ce recrutement est l'aboutissement d'un travail de longue haleine d'Arteta, mais aussi du directeur sportif Edu, qui l'ont courtisé pendant de longs mois, décourageant les nombreux autres prétendants potentiels en Angleterre et même à l'étranger (Bayern Munich).

C'est aussi la double preuve qu'Arsenal redevient un club attractif pour les tous meilleurs joueurs et qu'il est capable de mettre de l'argent, énormément d'argent, sur la table pour arriver à ses fins.

Avec les arrivées de Kai Havertz pour 75 millions d'euros et du Néerlandais Jurrien Timber pour 40 millions d'euros les Gunners ont misé gros sur trois joueurs jeunes et qui vont étoffer des secteurs défaillants dans le sprint final l'an dernier.

La somme de 122 millions d'euros, qui place Rice dans le top 3 des plus gros transferts de l'histoire de la Premier League, peut surprendre, surtout pour un joueur à qui il ne restait plus qu'une année de contrat.

Mais on peut l'expliquer en invoquant la « jurisprudence » Jack Grealish, arrivé pour une somme tout juste inférieure à City il y a deux ans.

Rice, déjà un « produit fini »

Les deux joueurs partagent de nombreuses caractéristiques: talent exceptionnel et surtout « victimes » de l'hyper-inflation qui touche les transferts de club anglais à club anglais.

Mais à 24 ans seulement, Rice affiche aussi déjà une expérience internationale solide avec 43 sélections, dont des titularisations lors des 12 matches des Three Lions en phase finale de l'Euro ou au Mondial, sans compter la Ligue Europa Conference remportée avec les Hammers. « La responsabilité et le rôle qu'il a assumés ont été très impressionnants », a souligné Mikel Arteta samedi.

S'il a indubitablement encore une marge de progression, Rice est beaucoup plus un « produit fini » que ne l'était Grealish, qui a mis tout une saison à digérer les idées de Pep Guardiola.

L'impact physique de Rice, ses statistiques impressionnantes à la récupération, sa capacité à bonifier les ballons et à casser les lignes avec ses passes ou ses courses, ainsi que ses qualités de leader, en font un milieu moderne de tout premier ordre, même s'il lui faudra s'habituer à jouer avec une ligne défensive bien plus haute qu'avec West Ham.

Rice est aussi une force de la nature puisqu'il a joué 177 des 190 matches de Premier League sur les 5 dernières saisons, se remettant dans un temps record d'une blessure à un genou en avril 2021 pour participer à l'Euro deux mois plus tard.

Avec, en outre, un coach qui connait parfaitement son poste, en la personne d'Arteta, l'union entre Rice et Arsenal ressemble à un mariage parfait.