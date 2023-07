CF Montréal: «Pas le moment d’y aller de commentaires négatifs»

Le CF Montréal a une dernière occasion de se remettre d’aplomb, samedi, avant la longue pause de la Major League Soccer (MLS) qui l’attend. Même si ça ne va pas particulièrement bien par les temps qui courent, mieux vaut rester calme pour l’instant.

La défaite de 3 à 0 contre le Fire de Chicago, mercredi, a fait mal. Sans réponse autant à l’attaque qu’en défense, le Bleu-Blanc-Noir est rapidement rentré à la maison afin de tirer des leçons de ce troisième revers consécutif.

• À lire aussi: Un match à oublier pour le CF Montréal

• À lire aussi: L’ancien entraîneur du CF Montréal Wilfried Nancy est suspendu

• À lire aussi: À VOIR: Lionel Messi est déjà en train de faire son épicerie en Floride

Le Charlotte FC, que Montréal recevra au Stade Saputo, Hernan Losada ne voulait pas encore en entendre parler, jeudi.

«Nous ne penserons pas beaucoup à l’adversaire. C’est plus le moment de faire des analyses de ce qu’on peut faire pour s’améliorer, trouver une façon de marquer, être solide et garder le pointage à zéro, parce que c’était à la base de nos succès», a expliqué en conférence de presse l’entraîneur-chef.

L’Argentin a rappelé que ses hommes ont su passer par-dessus des moments plus difficiles en début d’année. Après une amorce de saison catastrophique, le CF a bien progressé au classement.

«Ce n’est pas le moment d’y aller de commentaires négatifs ni de parler en mal de personne, a ajouté Losada. Je pense que maintenant, il faut faire une analyse critique de nous-mêmes comme équipe, comme collectif. La compétition est ouverte, il y a encore beaucoup de points à aller chercher. Tout est possible.»

Montréal est pour l’instant à trois points d’une place en éliminatoires, derrière le Fire. La lutte sera rude, puisque comme eux, Charlotte, les Red Bulls de New York et le New York City FC comptent 26 points.

Le fameux dernier tiers

Les défaites s’accumulent, mais les matchs sans but aussi. Voilà maintenant cinq rencontres de suite que le CF Montréal n’a pas fait secouer les cordages. Avant que la Coupe des ligues s’amorce, quelques buts pourraient faire du bien.

«On sait qu’on doit tout faire pour aller chercher un bon résultat samedi, à domicile en plus, a affirmé le milieu de terrain Nathan Saliba. Le match [contre le Fire] n’a pas été en notre faveur. Ils ont réussi à profiter de leurs occasions. On sait qu’on doit travailler plus fort dans le dernier tiers pour finir nos occasions.»

«Nous devons être plus patients et plus concentrés dans le tiers offensif, a ajouté le Québécois. Nous devons être plus sereins avec le ballon, le bouger davantage si c’est possible, et nous assurer d’avoir une présence constante dans la boîte. Avec de bons centres, il faut être plus agressifs et présents que l’autre équipe.»

Après Charlotte, il faudra attendre jusqu’au 20 août pour un autre duel du onze montréalais en MLS, contre le Toronto FC. D’ici là, il sera opposé aux Pumas (22 juillet) et au D.C. United (26 juillet) en phase de groupes de la Coupe des ligues.