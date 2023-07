Un rôle de mentor pour Ryan O’Reilly à Nashville

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants défensifs de la Ligue nationale de hockey depuis longtemps, Ryan O’Reilly tentera de faire profiter aux jeunes joueurs des Predators de Nashville de son savoir.

Le vétéran de 32 ans a été présenté jeudi aux médias de la ville du Tennessee et ce qui transparaît, c’est le grand calme du joueur de centre. Déterminé à faire de cette nouvelle aventure un succès après un passage éclair chez les Maple Leafs de Toronto, il s’est réjoui de l’intérêt que lui a porté l’état-major des «Preds».

«C’est génial d’avoir été convoité comme ça et d’être respecté. Avoir ce genre de rôle, c’est excitant, a dit celui qui a accepté un pacte de quatre ans en entrevue à la radio 102,5 & 106,3 The Game. L’an dernier, ils ont eu des blessures, mais les jeunes joueurs qui sont venus ont eu un impact et ont presque amené l’équipe en séries. C’était vraiment impressionnant.»

Apprentissage

O’Reilly est assez optimiste pour croire que les Predators pourraient être candidats à la coupe Stanley. Disposant d’une grande expérience en séries éliminatoires, il pourra au moins aider les jeunes loups de la formation à grandir.

Juuso Parssinen, Luke Evangelista et Philip Tomasino sont des attaquants de 22 ans et moins qui ont montré de très belles choses durant leur séjour à Nashville et pourront continuer d’apprendre aux côtés de l’ancien capitaine des Blues de St. Louis.

«Avec le leadership de Roman Josi, Filip Forsberg et Juuse Saros, et les jeunes qui cognent à la porte, nous sommes sur la bonne voie. Nous pourrions faire quelque chose de spécial ici, a assuré O’Reilly. Nous avons ajouté [Gustav] Nyquist et [Luke] Schenn. Nous ne serons jamais bien loin [du sommet].»

Être un mentor est une affaire de famille. Son frère ainé, Cal, s’est aussi joint à l’organisation des Predators, le 1er juillet. Il s’agit d’un retour aux sources pour l’attaquant de 36 ans, qui a signé un contrat d’un an à un volet avec les Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine.

Ryan O’Reilly a amassé 30 points en 53 matchs la saison dernière, avec les Blues et les Leafs. Il n’est qu’à neuf rencontres du plateau des 1000 en carrière.