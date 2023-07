RIMOUSKI - Le nouveau porte-couleurs des Kings de Los Angeles Pierre-Luc Dubois n’a pas oublié Rimouski, la ville de son enfance, où il a joué son hockey mineur alors que son père, Éric, était entraîneur adjoint avec l’Océanic, de 2013 à 2016.

«Nous avons déménagé souvent quand j’étais jeune à cause de la carrière de mon père. J’ai passé un an en France. J’ai ensuite demeuré à Baie-Comeau et à Rimouski. J’allais à l’école à Mont-Joli pour jouer dans le programme de hockey AA. Ensuite, j’ai joué midget AAA à Rivière-du-Loup», raconte l’athlète de 25 ans, qui était de retour à Rimouski jeudi pour la présentation du tournoi de golf de la sa fondation.

L’importance de s’impliquer

Pierre-Luc est conscient que la pratique du hockey est trop dispendieuse pour certaines familles. C’est pourquoi il a exprimé le désir de s’impliquer pour aider les familles défavorisées par le prêt d’équipements via sa fondation.

«Dès mon arrivée dans la Ligue nationale, je savais que je voulais m’impliquer et que je voulais le faire à Rimouski. Le hockey m’a beaucoup appris. Mon père m’a toujours dit que c’était une belle école, qu’on y côtoyait des personnes extraordinaires avec de belles histoires. Il avait raison. Je me rappelle encore très bien que j’allais jouer au hockey sur des patinoires extérieures à Rimouski avec des joueurs de 5 à 50 ans. Nous étions tous là pour le plaisir. C’est là que je me suis rendu compte que certains jeunes ne pouvaient pas faire partie d’équipes parce qu’ils n’avaient pas d’équipement.»

La poursuite de l’œuvre de Vincent Lecavalier

Pierre-Luc Dubois a repris la fondation de Vincent Lecavalier en 2020. «Je connaissais bien sa fondation. J’ai joué plusieurs années au tournoi de golf quand j'étais jeune. Mon père m'y amenait», a-t-il mentionné.

«C’est au Bas-Saint-Laurent que tout a commencé. Cet endroit sera toujours spécial pour moi. Cette fondation représente beaucoup pour moi. J’espère pouvoir aider le plus de jeunes de la région.»

«Au fil des années, la fondation a récolté une somme dépassant les 1,3M$. C’est par l’entremise de commandites et de dons que nous pouvons remettre des centaines de pièces d’équipement aux jeunes joueurs de hockey en situation financière précaire», a précisé le président de la fondation, René Gagnon.

En bref

Pierre-Luc Dubois affirme ne pas avoir reçu d’offre du Canadien de Montréal. Il est particulièrement heureux de pouvoir jouer avec son idole de jeunesse Anze Kopitar avec les Kings, et il ne s’en fait pas avec le fait que l’équipe compte trois centres de premier plan avec Kopitar, Philippe Danault et lui. Le père de Pierre-Luc, Éric Dubois, a été un choix de quatrième ronde des Nordiques en 1989. Il n’a jamais joué dans la LNH. Il est entraîneur adjoint avec le Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine, depuis 2016.