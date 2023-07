Omnium Banque Nationale: les meilleures joueuses seront à Montréal

Ce sont 41 des 44 meilleures joueuses de tennis au monde qui seront présentes à Montréal pour l’Omnium Banque Nationale, le mois prochain.

De ce nombre, on retrouve le «Big Three» du tennis féminin, dont la première joueuse mondiale, Iga Swiatek, qui a remporté les Internationaux d’Australie en janvier dernier.

La seconde raquette, Aryna Sabalenka, de même que la troisième, Elena Rybakina, qui a triomphé à Indian Wells et Rome, seront également de la partie.

On a également accordé des laissez-passer à Venus Williams et Caroline Wozniacki, de même qu’aux Canadiennes Leylah Annie Fernandez, Bianca Andreescu et Rebecca Marino.

Voyez l'annonce en vidéo principale.

Le moment que vous attendiez est enfin arrivé ! 🙌



La liste officielle des joueuses de l'#OBN23 est disponible, et il est temps de vous préparer pour une expérience de tennis inoubliable à Montréal du 4 au 13 août 🌟



Découvrez-en plus 👉 https://t.co/70DKlUzJ8y pic.twitter.com/Zny9i9KLsG — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 13, 2023