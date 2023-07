«Nous ne pensions jamais que nous raterions les séries» - Tristan Jarry

En 2023-2024, les Penguins de Pittsburgh auront plusieurs choses à se faire pardonner. Comme son équipe, le gardien Tristan Jarry a connu une saison en montagnes russes et voudra faire mieux.

• À lire aussi: Coyotes: une histoire hors glace serait à l’origine du renvoi d’Alex Galchenyuk

• À lire aussi: Un rôle de mentor pour Ryan O’Reilly à Nashville

• À lire aussi: Avec Mike Babcock, les Jackets peuvent-ils aspirer à devenir les Leafs?

Pour la première fois depuis 2006-2007, les «Pens» ont raté les séries éliminatoires, ce qui a provoqué une légère onde de choc à travers la Ligue nationale de hockey, et un gros retour sur terre pour l’organisation de la Pennsylvanie.

Durant la saison morte, ils ont préféré faire le ménage de leur état-major, coupant entre autres les ponts avec le directeur général Ron Hextall, plutôt que de toucher à leur noyau sur la patinoire.

Ainsi, Jarry a obtenu la confiance des siens avec un nouveau contrat de cinq saisons d’une valeur totale de 26,875 millions $. Le Britanno-Colombien de 28 ans a reçu d’autres offres le 1er juillet, mais il n’avait qu’une seule destination en tête.

«Je voulais être à Pittsburgh pour longtemps, a assuré le portier. Ma maison, elle est là. De pouvoir m’assurer de cela, ç’a retiré une tonne de pression sur mes épaules. Je voulais me concentrer sur mon jeu et ne pas avoir à me demander où j’irais.»

Déjà de retour?

La plus longue séquence active de participations aux éliminatoires maintenant derrière eux, les Penguins doivent regarder vers le futur. On dit la fenêtre toujours ouverte pour une nouvelle coupe Stanley de Sidney Crosby et sa bande.

«Je crois que nous serons une équipe plus compétitive, a affirmé Jarry. Nous avons un meilleur groupe que l’an dernier. Nous ne pensions jamais que nous raterions les séries l’an dernier. C’était frustrant, très décevant. Cette année, les choses vont changer.»

Depuis quelques semaines, l’équipe a mis le grappin sur des attaquants d’expérience comme Rielly Smith, Lars Eller et Matt Nieto, en offrant un nouveau pacte au très fiable défensivement Ryan Graves et a ajouté un nouvel homme devant le filet : Alex Nedeljkovic.

Des hauts et des bas

D’ailleurs, ce dernier devrait lutter pour du temps de jeu avec le numéro 2 des Penguins, Casey DeSmith. Jarry ne tient rien pour acquis, surtout qu’il est souvent la cible des critiques en raison de sa moyenne de buts alloués particulièrement élevée. L’an dernier, elle a été de 2,90, tandis que son taux d’efficacité était de ,909.

Les blessures ont aussi joué un rôle, mais il assure être désormais en pleine forme.

«Je n’ai pas toujours performé à la hauteur de mes standards, a-t-il avoué. Il y a des moments où je jouais bien et d’autres non. C’est ce qui m’a le plus frustré. Je ne pouvais pas être constant avec ce qui se passait.»

La constance devrait effectivement être la clé pour les Penguins. Parier contre eux pourrait toutefois être une grave erreur.