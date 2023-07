Voici ce qu’il faut savoir sur le calendrier du Rocket de Laval

Comme précisé mardi, le Rocket de Laval amorcera la prochaine saison de la Ligue américaine de hockey (LAH) le vendredi 13 octobre et d’ailleurs, ses quatre premières parties auront lieu à la Place Bell.

Le circuit a dévoilé mercredi la teneur de son calendrier régulier et la troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Houle aura intérêt à gagner rapidement. Ainsi, les Canucks d’Abbotsford visiteront le club lavallois dans une série de deux rencontres en autant de jours pour entamer les hostilités. La semaine suivante, deux duels d’affilée contre les Americans de Rochester sont prévus les 18 et 20 octobre. Par la suite, le Rocket prendra la route de Belleville pour un affrontement avec les Senators dès le lendemain.

Durant ce parcours de 72 matchs, Laval se soumettra à une série de six parties à l’étranger, du 18 novembre au 2 décembre. La plus longue séquence de joutes à la maison s’étalera du 6 au 15 mars 2024. Encore une fois, les filiales du Canadien de Montréal et des Sénateurs d’Ottawa ont rendez-vous une douzaine de fois, ce qui incluant une série aller-retour pour conclure la saison, les 19 et 20 avril. Huit confrontations avec les Marlies de Toronto, club-école des Maple Leafs, seront également à l’horaire.

Au nombre des clubs de l’Association de l’Ouest qui se frotteront au Rocket, il y aura le Moose du Manitoba et les Canucks. Également, il jouera contre six des huit équipes de la section Est. Tout comme ce fut le cas, il évitera les Bruins de Providence et les Checkers de Charlotte.