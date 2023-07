LNH : le deuxième choix du repêchage signe son contrat

Sélectionné au deuxième rang du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Suédois Leo Carlsson a paraphé une entente de trois ans avec les Ducks d’Anaheim, mercredi.

Le pivot de 18 ans amorcera donc son pacte d’entrée en 2023-2024 après avoir joué à Orebro, dans son pays natal. La saison passée, il a dominé les joueurs d’âge junior de sa ligue avec 25 points en 44 matchs. L’attaquant a aidé sa formation à atteindre les demi-finales du circuit (la SHL) en inscrivant neuf points en 13 parties des séries. Il a été également choisi le hockeyeur junior suédois par excellence de la SHL.

Choisi juste après Connor Bedard, des Blackhawks de Chicago, Carlsson a amassé trois buts et six aides en 35 joutes de la campagne précédente. Au dernier Championnat du monde junior, il a obtenu cinq points en huit sorties et maintenu un différentiel de +5.