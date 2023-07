Un joueur du Canadien part en «road trip» dans l’Ouest américain pendant 25 jours

Une fois ses vacances amorcées après la fin de la saison du Canadien, le défenseur Johnathan Kovacevic avait amplement de temps à sa disposition pour partir loin de Montréal et il en a profité pour découvrir l’ouest des États-Unis à bord d’une vieille fourgonnette durant pratiquement un mois au printemps.

En entrevue avec le site officiel du Tricolore, le hockeyeur a raconté certaines de ses péripéties vécues en compagnie de son amie de cœur. Le couple a entamé son voyage de plus de 3000 kilomètres à San Francisco. Après avoir longé la côte californienne, il s’est retrouvé en Arizona, puis au Nevada.

Au nombre des lieux visités par le duo, notons Las Vegas, Los Angeles, les parcs Yosemite et Joshua Tree, la plage de Malibu ainsi que le Grand Canyon. Dans ce dernier cas précis, une randonnée de neuf heures et de plus de 30 kilomètres était au menu. D’ailleurs, l’arrière du CH a pu suivre un programme spécial concocté par un responsable du conditionnement de l’organisation en prévision de l’excursion le faisant passer le long du fleuve Colorado.

«L’autoroute de la côte du Pacifique me réclamait, j’imagine. J’aime conduire et ça ne m’ennuyait pas du tout, a affirmé Kovacevic dans l’entrevue dont les grandes lignes ont été publiées mercredi, soit le jour même de son 26e anniversaire de naissance. On entend souvent parler de gens qui vivent dans une fourgonnette et je voulais voir ce que ça signifiait. Je n’ai pas été déçu.»

De retour en Ontario, l’ancien des Jets de Winnipeg pourra peaufiner ses préparatifs d’ici le camp d’entraînement en septembre. À sa première campagne avec le Canadien, il a inscrit 15 points en 77 matchs.