«Pas à la hauteur de nos attentes» - Archambault

Les Alouettes de Montréal ont été victimes de 22 sacs du quart en quatre matchs depuis le début de la campagne, une statistique inquiétante aux yeux de plusieurs.

Le directeur du personnel des joueurs de la formation, Byron Archambault, a admis mercredi que les joueurs devaient hausser leur jeu d'un cran.

«C'était décevant, ce n'était pas à la hauteur de nos attentes, a-t-il dit en parlant de la défaite 35-19 subie face aux Lions de la Colombie-Britannique, dimanche.

«Mais ce qui est important là-dedans, c'est que les joueurs n'ont pas besoin de m'entendre le dire, ils le savent et c'est eux qui sont venus m'en parler pendant et après le match, Ça prend mieux de notre part, on se doit de corriger ça le plus rapidement possible.»

Les joueurs de ligne à l'attaque Kristian Matte et Pier-Olivier Lestage ont également commenté les déboires des leurs dans cette facette du jeu.

