Paris sportifs: les meilleures offres jeudi sur Mise-o-jeu +

Football: Tigers-Cats de Hamilton c. Elks d’Edmonton

Crédit photo : Dominic Chan / Agence QMI

Le seul duel de la soirée de jeudi dans la Ligue canadienne de football (LCF) opposera deux équipes qui connaissent un début de saison difficile. Les Elks d’Edmonton n’ont toujours pas connu la victoire en cinq affrontements depuis le début de la campagne. Leur attaque connaît toute sorte d’ennuis en ayant marqué 13 points à une seule reprise cette saison. Leurs adversaires, les Tigers-Cats de Hamilton, ont repris du poil de la bête la semaine dernière en défaisant le Rouge et Noir d’Ottawa par la marque de 21 à 13. Il s’agissait également d’un premier gain cette saison pour la troupe de Orlondo Steinauer. La défensive de Hamilton a été dominante lors de ce rendez-vous. Elle a réussi cinq sacs du quart et trois interceptions en plus d’avoir limité Ottawa à 186 verges par la passe.

Prédiction: Victoire des Tigers-Cats de Hamilton - 1,80

Tennis: Elina Svitolina c. Marketa Vondrousova

Crédit photo : AFP

Elina Svitolina (76e joueuse au monde) a causé toute une surprise mardi en quart de finale. Elle a battu la meilleure joueuse au monde, Iga Swiatek, en trois manches de 7-5, 6-7, 6-2. L’Ukrainienne est dans une très bonne forme à Wimbledon, puisqu'elle a vécu deux joueuses du top 30 soit Elise Mertens (28e raquette mondiale) et Victoria Azarenka (20e sur l’échiquier mondial). Cette saison, Svitolina a remporté les grands honneurs lors des Internationaux de Strasbourg en France. Elle est en quête d’un 18e titre en carrière dans la WTA.

Prédiction: Victoire de Elina Svitolina - 2,05

Tennis: Ons Jabeur c. Aryna Sabalenka

Crédit photo : AFP

Aryna Sabalenka (deuxième joueuse au monde) est visiblement déterminée à remporter un deuxième titre du grand chelem en carrière. Elle a seulement perdu une manche en cinq parties depuis le début du tournoi. Cette saison, Sabalenka a remporté trois tournois de la WTA dont les Internationaux d’Australie. Elle affronte Ons Jabeur (sixième joueuse au monde) pour une cinquième fois en carrière. Sabalenka a eu le dessus à trois reprises en quatre occasions contre sa future adversaire. De plus, les deux joueuses ont croisé le fer à une seule occasion sur le gazon et c’est la Biélorusse qui l’avait remporté.

Prédiction : Victoire de Aryna Sabalenka en deux manches - 2,44