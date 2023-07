Omnium Banque Nationale de Toronto : les participants sont maintenant connus

Le Québécois Félix Auger-Aliassime ainsi que son bon ami Denis Shapovalov et l’ancien numéro 3 mondial Milos Raonic se retrouveront dans le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale de Toronto qui se tiendra du 5 au 13 août.

Tennis Canada a ainsi dévoilé mercredi les noms des joueurs qui se présenteront au Sobeys Stadium afin de lutter pour le titre de ce tournoi Masters 1000 du circuit de l’ATP. Sans surprise, les trois Canadiens seront en action, Raonic ayant déjà exprimé son intention de jouer dans la Ville Reine. Il a eu l’occasion de prendre part au tournoi de Wimbledon et a subi la défaite au deuxième tour. De son côté, «FAA» tentera de reprendre de la vigueur, car il peine à obtenir des victoires depuis plusieurs semaines. Il faut noter ses éliminations en première ronde à Roland-Garros et à l’All England Club.

Quant à Shapovalov, il a atteint le quatrième tour à Londres, mais l’état de son genou gauche pourrait ruiner ses plans. Peinant physiquement à son dernier match, il a évoqué la possibilité de prendre une pause au calendrier.

Alcaraz sera au rendez-vous

Le numéro 1 du tennis masculin, l’Espagnol Carlos Alcaraz, jouera à Toronto pour une première fois le 9 août et voudra bien commencer sa préparation pour les Internationaux des États-Unis. Le Serbe Novak Djokovic sera aussi sur place, tout comme le Russe Daniil Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas. Tous les membres du top 10 mondial, complété par Casper Ruud, Holger Rune, Andrey Rublev, Jannik Sinner, Taylor Fritz et Frances Tiafoe, tenteront d’éblouir la foule.

«Nos partisans ne pourraient demander une plus belle brochette de joueurs et nous savons qu’ils ont hâte de faire partie de l’histoire au Sobeys Stadium le mois prochain, a affirmé le directeur de la compétition, Karl Hale, par voie de communiqué. Nous avons apporté beaucoup d’améliorations cette année, allant des activités novatrices pour les amateurs sur le site aux installations et aux expériences pour les joueurs. Elles seront soutenues par le spectacle grandiose que nous offriront les athlètes sur le court dans ce qui devrait être notre meilleur tournoi à ce jour.»

Trois autres laissez-passer seront confirmés à l’approche de l’événement. La chaîne TVA Sports diffusera l’Omnium Banque Nationale.