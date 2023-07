Football: voici pourquoi les prochains adversaires des Alouettes sont si bons

Les Alouettes de Montréal ne l’auront pas facile vendredi soir, lorsqu’ils tenteront de mettre fin à une série de deux revers contre les puissants Argonauts de Toronto.

Les champions en titre de la coupe Grey débarqueront au stade Percival-Molson en constituant la seule équipe invaincue de la Ligue canadienne de football (LCF), en vertu d'une fiche de 3-0.

Voici pourquoi la formation de la Ville Reine connaît autant de succès depuis le début de la présente campagne :

Un jeu au sol dominant

Crédit photo : MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Les «Argos» mènent la LCF pour le nombre de verges amassées via des jeux au sol, avec une moyenne de 136,7 verges obtenues par rencontre. Le club est aussi de loin l’équipe du circuit Ambrosie qui marque le plus de touchés par la voie terrestre. Les joueurs des Argonauts ont franchi la ligne des buts sur des courses à neuf reprises. Il s’agit de cinq majeurs de plus que n’importe quelle autre formation.

Le champ arrière torontois est mené par l’Américain A.J. Ouellette, qui a déjà quatre touchés en trois matchs. Le vétéran Andrew Harris représente une deuxième option de luxe et le jeune Daniel Adeboboye montre son beau potentiel. Comme si ce n’était pas suffisant, le quart-arrière Chad Kelly est également dangereux au sol. Le pivot a récolté 77 verges et trois majeurs en 11 courses.

Des points à la tonne

Crédit photo : Getty Images via AFP

Parlant de Kelly, il dirige l’une des attaques les plus efficaces de la ligue. Lui et ses coéquipiers en offensive ont inscrit 40 points en moyenne par partie. C’est plus de 10 points de plus que toute autre formation. Toronto est aussi troisième pour la moyenne de verges amassées (367,7) par match.

Kelly, qui en sera seulement à un cinquième départ comme partant dans la LCF, a guidé les Argonauts dans 42 séries offensives, dont 11 ont pris fin par un touché (26,2 %) cette saison.

Aussi bon de l’autre côté du ballon

Crédit photo : PIerre-Paul Poulin / JdeM

La soirée du porteur de ballon des Alouettes William Stanback risque d’être pénible vendredi. Les «Argos» concèdent le plus petit nombre de verges au sol en moyenne par match (57,7) et le plus petit nombre de verges en moyenne par course (3,6). Ils ont par ailleurs accordé un seul touché au sol jusqu’à présent cette saison.

Les Argonauts affichent également un différentiel de +9 au chapitre des revirements, avec 13 provoqués et seulement quatre commis. Ils ont profité des revirements pour inscrire 65 de leurs 120 points (54 %). Le demi défensif Robertson Daniel se démarque avec trois interceptions, un échappé provoqué et un touché.