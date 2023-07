Adam Fantilli agit déjà comme un pro

Le plus récent choix de première ronde des Blue Jackets de Columbus, Adam Fantilli, est encore sur un nuage après sa participation au camp de développement de sa nouvelle équipe.

Le jeune homme de 18 ans en a mis plein la vue pendant les quatre jours du camp en réussissant notamment un but de «type Michigan» pendant un entraînement.

«L'accueil chaleureux a été extraordinaire. Je suis très excité à l'idée de revenir à l'automne», a souligné Fantilli mercredi, dont les propos ont été rapportés par le site Web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

De plus, plusieurs partisans des Jackets arboraient un chandail des Wolverines de l’Université du Michigan, qui est la formation avec laquelle il a évolué pendant la dernière campagne. L’attaquant a d’ailleurs signé de nombreux autographes.

«Je me souviens lorsque j’étais un enfant à Toronto et quand les joueurs passaient près de moi, je voulais m'arrêter pour prendre une photo avec eux et les regarder jouer, a-t-il déclaré. Je suis heureux de pouvoir être ce type de personne.»

Fantilli a également pu vivre l'effervescence d’un évènement sportif dans la capitale de l'État de l’Ohio.

Il a reçu une ovation de la part de 20 000 spectateurs lors du match de soccer du Crew Columbus le 1er juillet. Fantilli avait signé son contrat d’entrée dans le circuit Bettman quelques heures plus tôt dans la journée.

Si tout se déroule comme prévu, le principal intéressé devrait être de la formation partante lors du match d’ouverture des Blue Jackets, le 12 octobre au Nationwide Arena contre les Flyers de Philadelphie.

Le nouveau visage de la concession

Après avoir connu une dernière saison désastreuse en terminant à l’avant-dernier rang du classement général de la LNH, la formation de l'Ohio a eu la main heureuse en sélectionnant ce joueur rempli d’espoir avec la troisième sélection de l'encan 2023.

Il faut dire que l’Ontarien a tout cassé dans les rangs universitaires américains en 2022-2023. Le natif de Nobleton est devenu le troisième patineur de première année à mettre la main sur le trophée Hobey Baker, décerné au joueur par excellence de la NCAA. Les deux premiers à avoir accompli ce fait d’armes sont Paul Kariya en 1993 et Jack Eichel en 2015.

L’athlète de 6 pi 1 po a été sensationnel lors de son année de repêchage avec une récolte de 65 points, soit 30 buts et 35 mentions d’aide en 36 affrontements.

Le joueur de centre s’est également mis en valeur sur la scène internationale avec la formation canadienne. Il a permis à l’unifolié de remporter la médaille d’or pendant les derniers Championnats du monde junior ainsi que senior.