Shohei Ohtani ne veut pas penser à un échange

Le joueur-vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani essaie de pas trop penser au 1er août, soit la date limite pour faire des échanges dans le baseball majeur.

Le lanceur et frappeur désigné est au cœur des rumeurs, car il pourrait devenir joueur autonome à la conclusion de la présente campagne.

«C’est quelque chose sur laquelle je n’ai aucun contrôle, a déclaré Ohtani, lundi, tel que rapporté par le quotidien "USA Today". Je tente de ne pas y penser. Je me concentre simplement sur cette saison et pas sur un possible échange.»

À la pause de la classique des étoiles, les Angels occupent le quatrième rang de la section Ouest de la Ligue américaine avec cinq matchs de retard sur l’équipe qui possède la dernière place donnant accès aux éliminatoires. De plus, le club californien a également perdu six de ses sept parties depuis le début du mois de juillet.

Ohtani, 29 ans, ne veut aussi pas penser à sa possible présence sur le marché des joueurs autonomes.

«Je ne sais pas encore comment ça va être, a-t-il dit. Je suis concentré sur la présente campagne. Je veux faire de mon mieux cette année et obtenir le plus de victoires possible.»

Des rumeurs ont aussi fait surface concernant certaines formations pour lesquelles Ohtami aurait des préférences, ce qu'il a démenti.

«Ce sont des mensonges, a-t-il affirmé. Ils inventent des trucs. On ne doit pas croire tout ce qu’on entend.»

Jusqu’à maintenant en 2023, Ohtami est spectaculaire. Il a maintenu un dossier de 7-4 et une moyenne de points mérités de 3,32 en 17 départs comme lanceur. Le Japonais a aussi conservé une moyenne au bâton de ,302 et a frappé 32 coups de circuit en 89 rencontres.