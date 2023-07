Newhook a eu une bonne conversation avec St-Louis

Plusieurs jeunes joueurs se sont exprimés dans les derniers mois sur leur plaisir à évoluer sous les ordres de Martin St-Louis. Alex Newhook se dit déjà impatient de s’ajouter à cette liste.

Le Canadien a sacrifié ses 31e et 37e choix pour obtenir l’attaquant de l’Avalanche et il y a fort à parier que dans un contexte où la pression de performance n’est pas encore forte sur l’équipe, Newhook aura toutes les opportunités d’atteindre son plein potentiel.

Pour le moment, le nouveau venu s’est dit très encouragé après sa première conversation avec son entraîneur.

«J’ai parlé un peu à Martin et c’était une bonne conversation. Tout le monde a l’air de l’aimer et on voit ce qu’il a été en mesure de faire avec des jeunes joueurs. Il a l’air de laisser jouer librement. C’est très excitant pour moi et je ne peux plus attendre de jouer pour lui», a-t-il fait savoir avec entrain.

«Ça fait du bien d’entendre un entraîneur te dire qu’il veut que tu joues ta game et que tu n’aies pas peur de faire des erreurs. C’est différent quand tu es dans une équipe au sommet de sa division qui se bat chaque année pour gagner la conférence. La confiance est un élément important», a ajouté celui qui se dit prêt à évoluer autant comme ailier que centre, même s’il se sent plus confortable au centre.

«Ce n’est pas un problème», a-t-il pris soin de spécifier.

De la vitesse

À quelques reprises, Newhook a indiqué qu’il sentait que son style cadre bien avec celui qui est préconisé par St-Louis et le Canadien.

«Je peux amener beaucoup de vitesse à cette équipe, qui comme moi, aime jouer en contre-attaque. Nous formons une jeune équipe et même si je suis moi-même un jeune joueur, j’ai l’expérience d’une Coupe Stanley. Je veux profiter de cette nouvelle opportunité dès le départ. Je veux aider l’équipe à atteindre ses buts dans les prochaines années», a-t-il dit.

Visages familiers

Lorsqu’il débarquera à Montréal vers la fin août après avoir réglé son déménagement, Newhook ne tombera pas entièrement en terrain inconnu.

Au fil du temps, il a établi une bonne relation avec Kent Hughes, qui travaillait pour l’agence qui le représentait.

Quelques joueurs vont aussi faciliter son acclimatation, dont Justin Barron, un ancien de l’Avalanche, ainsi que Kaiden Guhle et Kirby Dach, avec lesquels il a représenté le Canada lors de compétitions internationales. Il a aussi appris à connaître Cole Caufield par amis interposés.

«Les gars m’ont tous dit qu’ils aimaient Montréal et que j’allais bien cadrer dans le groupe. Ça devrait être amusant.»