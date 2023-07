Le DG des Sénateurs pense avoir obtenu le maximum pour Alex DeBrincat

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, est persuadé qu’il a obtenu le meilleur retour possible en échangeant l’attaquant Alex DeBrincat aux Red Wings de Detroit.

C’est ce qu’il a déclaré au réseau TSN, mardi, deux jours après la transaction qui lui a permis de mettre la main sur le joueur d'avant Dominik Kubalik, l’espoir Donovan Sebrango, un choix conditionnel de première ronde et une sélection de quatrième tour.

À lire aussi: Dominic Ducharme reviendrait dans la LNH

À lire aussi: LNH : le fils de Claude Lemieux jouera avec cette équipe

À lire aussi: Les Sénateurs et Vladimir Tarasenko discutent

L’année précédente, Dorion avait obtenu DeBrincat des Blackhawks de Chicago en échange de choix de première, deuxième et troisième ronde. Le tour de parole au premier tour était le septième au total de l’encan amateur de 2022.

«Je ne regarde pas cela en fonction du prix que nous avons payé par rapport à ce que nous avons reçu, car les situations sont totalement différentes, a déclaré Dorion.

«Le gars que nous avons obtenu [NDLR : DeBrincat] n’allait pas devenir joueur autonome sans compensation avant deux saisons quand nous l'avons acquis. Il nous a donné une bonne année de hockey.»

De trois à cinq ans

«Beaucoup de choses auraient pu se passer un peu différemment pour nous. Avec un peu plus de chance côté blessures, peut-être que nous aurions accédé en séries éliminatoires. Les gens ne le voient pas de cette façon. Nous avions un très bon joueur depuis un an et nous pensons avoir maximisé notre retour. Regardons d’ici trois à cinq ans si ce joueur que nous choisirons au premier tour est meilleur que celui que nous aurions pris avec le septième choix en 2022.»

À son unique saison dans les couleurs des «Sens», DeBrincat a amassé 27 buts et 39 mentions d’aide pour 66 points en 82 rencontres.

L’Américain de 25 ans a par ailleurs fourni une liste de neuf équipes auxquelles il voulait être échangé. Dorion a indiqué les avoir toutes contactées et qu’il avait donné la permission à certaines d’entre elles de négocier les termes d’une prolongation de contrat avec le joueur.

«Detroit n’arrêtait pas de m’appeler et nous avons principalement négocié avec un seul club, a ajouté le DG. Je devais obtenir le meilleur retour possible et faire le mieux pour l’organisation. Ce qui a compliqué cela, c'est qu’Alex détenait l’option de ne pas vouloir signer un nouveau contrat avec quelques équipes.»