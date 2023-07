Barry Bonds pense qu’il mérite d’être au Temple de la renommée

Barry Bonds est fâché de ne pas encore avoir été admis au Temple de la renommée du baseball.

C’est ce que l’ancienne vedette des Pirates de Pittsburgh et des Giants de San Francisco a déclaré lors de son passage à la baladodiffusion «Hollywood Swingin», mardi.

Bonds est le meneur pour les coups de circuit (762) dans l’histoire les ligues majeures, mais sa réputation a été entaché par son utilisation de stéroïdes.

«Est-ce que ça me dérange? Assurément, je suis humain, a indiqué l’homme de 58 ans. Les gens ont besoin de comprendre quelque chose et c’est que j’ai été innocenté. Je suis allé devant le tribunal fédéral et j’ai gagné ma cause.»

Ça fait maintenant 10 ans que Bonds est éligible pour le Temple de la renommée, mais il a toujours été snobé. À sa dernière année d’éligibilité, il a reçu 66 % des votes. Il faut cependant 75 % pour être admis au prestigieux panthéon.

Bonds était l'un des joueurs offensifs les plus efficaces de l'histoire du baseball majeur et a également été très bon en défense. Il est le seul joueur à avoir plus de 500 circuits et 500 buts volés. Il a aussi remporté huit Gants d'or.

Le natif de la Californie pourra de nouveau être éligible au Temple en 2026.