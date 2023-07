Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 11 juillet qui valent le détour.

Baseball : Ligue américaine c. Ligue nationale

Crédit photo : Getty Images via AFP

C’est mardi soir que les meilleurs joueurs du baseball majeur croiseront le fer au cours du match des étoiles. La Ligue américaine part favorite grâce à des joueurs comme Shohei Ohtani, Randy Arozarena, Vladimir Guerrero fils et Corey Seager. Le talent ne manque pas, avec des frappeurs très réguliers et de gros cogneurs. Les Blue Jays de Toronto seront d’ailleurs très bien représentés, avec Guerrero fils, Bo Bichette, Whit Merrifield et Jordan Romano. Pour amorcer la rencontre, Gerrit Cole et Zac Gallen prendront place sur la butte.

Prédiction : Victoire de la Ligue américaine – 1,86

Tennis : Jannik Sinner c. Roman Safiullin

Crédit photo : AFP

Jusqu’à maintenant, Sinner a eu un parcours assez facile au tournoi de Wimbledon puisqu’il n’a fait face à aucune tête de série. Il n’a ainsi échappé qu’une seule manche en quatre parties pour voguer vers les quarts de finale. Le jeune homme de 21 ans retrouvera à cette étape un autre joueur non classé, Roman Safiullin. Le Russe impressionne sur le gazon londonien et il effectuera un immense bond au classement pour faire son entrée dans le top 50 pour la première fois. La 92e raquette mondiale a battu le Canadien Denis Shapovalov au tour précédent et pourrait avoir une autre surprise dans sa poche.

Prédiction : Victoire de Roman Safiullin – 5,40

Tennis : Jessica Pegula c. Marketa Vondrousova

Crédit photo : AFP

Comme Sinner, Pegula a bénéficié d’un tableau ouvert pour progresser. C’est son premier match, contre sa compatriote américaine Lauren Davis, qui lui a donné le plus de fil à retordre, et depuis, la quatrième meilleure joueuse de la planète semble imperturbable. Elle n’a encore jamais croisé sur sa route Vondrousova. La jeune Tchèque de 24 ans a ajouté les noms de Marie Bouzkova (32e favorite), Donna Vekic (20e) et Veronika Kudermetova (12e) dans sa quête pour retrouver le top 30 de la WTA. Il s’agit déjà de son meilleur parcours à Wimbledon, mais celui-ci risque de s’arrêter contre Pegula.

Prédiction : Victoire de Jessica Pegula – 1,71