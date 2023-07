Hockey : Tim Tebow actionnaire de trois équipes de l’ECHL

L’ancien athlète professionnel Tim Tebow est un grand amateur de hockey, surtout celui de l’ECHL, car il deviendra actionnaire d’une troisième équipe au sein de cette ligue de développement.

L’homme de 35 ans fait partie d’un groupe d’investisseurs qui dirigeront la formation de Lake Tahoe qui effectuera ses débuts en 2024-2025 dans la ville de Stateline, au Nevada. Le futur domicile du club, le Tahoe Blue Event Center, doit d’ailleurs ouvrir ses portes le mois prochain et pourra accueillir plus de 4200 spectateurs.

Tebow possède également des parts de deux autres concessions, soit les Icemen de Jacksonville et les Ghost Pirates de Savannah. Le circuit permet la multipropriété dans ses rangs, pourvu que les équipes concernées ne concluent pas de transactions entre elles, ce qui permet à l’ex-quart de la NFL et ancien joueur des ligues mineures de baseball de s’épanouir.

«J’aime voir les sports rassembler les gens de partout qui peuvent apprécier l’esprit de camaraderie, la compétition et l’impact sur la communauté, a-t-il affirmé sur le site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Je suis si reconnaissant de cette opportunité de créer chez les partisans de Tahoe et leurs familles des souvenirs pour les années à venir.»

La région où se produira le 29e club de l’ECHL a accueilli deux rencontres en plein air de la LNH, les 20 et 21 février 2021. L’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas ont croisé le fer le premier soir, avant de laisser place aux Bruins de Boston et aux Flyers de Philadelphie.