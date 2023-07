Ces deux gardiens de la LNH s’entraînent en poussant des voitures dans la rue

Adversaires dans l’une des rivalités les plus féroces de la Ligue nationale de hockey (LNH), Igor Shesterkin et Ilya Sorokin sont de fidèles alliés et complices à l’extérieur de la patinoire, et ces jours-ci, ils se préparent à la prochaine saison côte à côte d’une manière plutôt hors de l’ordinaire.

Les deux compatriotes russes entretiennent une relation tissée serrée depuis qu’ils ont l’âge de 16 ans, et ce, même s’ils évoluent respectivement pour les Rangers et les Islanders de New York. D’ailleurs, il faut rappeler que Sorokin est le parrain du fils de son grand ami. Donc, il n’est guère surprenant de les voir ensemble au beau milieu de l’été, sauf que leurs méthodes d’entraînement ne passent pas du tout inaperçues.

Ainsi, le porte-couleurs des Blueshirts a diffusé une vidéo sur son compte Instagram le montrant en pleine action aux côtés de Sorokin. Dans une partie de leur préparation, les deux hommes poussent une voiture – un véhicule utilitaire sport de marque BMW – dans un espace de stationnement en pleine journée ensoleillée. Il faut croire que leur force physique est à point, car ils ont réussi sans trop d’ennuis à faire avancer l’automobile lors de leur «séance» du jour, dimanche.

Le travail d’équipe fera place à l’adversité une fois l’heure des camps préparatoires sonnée en septembre. Aussi, les deux comparses ont d’excellentes probabilités de s’affronter au MetLife Stadium dans un duel en plein air prévu le 18 février 2024.