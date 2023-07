Alex DeBrincat explique pourquoi les Sénateurs l’ont échangé

Acquis par les Red Wings de Detroit dimanche, l’attaquant Alex DeBrincat a avoué qu’il n’était pas prêt à s’engager pour une longue période avec son ancienne organisation, les Sénateurs d’Ottawa, et qu’il s’attendait bel et bien à s’envoler vers une autre destination.

Le hockeyeur de 25 ans a exprimé sa joie à l’idée d’évoluer dans son État de naissance, le Michigan. Preuve de la sincérité de ses propos, il a accepté possiblement moins d’argent – 31,5 millions $ pour quatre ans – afin de se retrouver avec le club qu’il encourageait durant sa jeunesse. Ce n’était rien contre les Sénateurs, mais un départ prématuré était dans ses plans depuis quelques mois.

«Nous avons passé une année là-bas et nous n’avons pas réellement eu assez de temps pour penser à une signature à long terme, a-t-il déclaré au cours d’un point de presse virtuel des Wings, lundi. Je crois qu’il y avait probablement de meilleures options pour moi. Voilà pourquoi j’avais dit à ce moment-là que nous n’allions pas nous entendre pour longtemps.»

«Puis, ils ont pris la décision de tenter d’obtenir une compensation en retour de mes services et d’éviter de me perdre pour rien l’an prochain, a ajouté celui qui était joueur autonome avec compensation avant de conclure un pacte. Une fois que je me suis prononcé, je crois que la suite fut scellée. Ils étaient prêts à m’échanger.»

Maintenant, le principal concerné a reçu ce qu’il désirait à la fin de cette histoire plutôt rocambolesque. «Detroit représentait mon premier choix. Il y avait sûrement d’autres formations dans le portrait, mais je suis heureux d’être ici, au sein d’un club ayant énormément de potentiel.»