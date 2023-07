Leylah Annie Fernandez aussi éliminée en double féminin

Trois jours après avoir été éliminée en simple, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a subi le même sort en double féminin, dimanche, à Wimbledon.

En compagnie de sa partenaire, l’Américaine Taylor Townsend, elle a baissé pavillon 6-4, 6-7(6) et 6-3 face à la paire composée de la Française Caroline Garcia et de la Brésilienne Luisa Stefani. Il s’agit d’une certaine surprise, considérant que Fernandez et Townsend étaient les sixièmes têtes de série de ce volet de la prestigieuse compétition. Les perdantes n’ont pas été en mesure de convertir les quatre balles de bris qu’elles s’étaient offertes.

C’est aussi la deuxième fois que Garcia a le meilleur sur la Montréalaise, puisqu’il s’agit de cette dernière qui l’a vaincue au deuxième tour en simple.

Le tournoi du Grand Chelem de Fernandez n’est cependant pas encore terminé, puisqu’elle participe au double mixte en compagnie du Néerlandais Wesley Koolhof. Ils seront en action lundi face aux Britanniques Jonny O’Mara et Olivia Nicholls en huitièmes de finale.