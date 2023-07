Le nom de Jeff Petry au cœur des rumeurs

Le passage du défenseur Jeff Petry à Pittsburgh pourrait n’être que d’une seule saison, puisque son nom est associé aux rumeurs de transactions envoyant l’arrière Erik Karlsson aux Penguins.

Ce n’est pas un secret que les Sharks de San Jose essayent d’échanger celui qui vient de remporter son troisième trophée James-Norris. Selon plusieurs, dont l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, l’organisation de la Pennsylvanie serait très intéressée à acquérir le Suédois de 33 ans.

Le journaliste Frank Seravalli est l’un de ceux qui ont évoqué la possibilité que Petry soit l’un des éléments qui seraient envoyés en Californie pour acquérir Karlsson. Le «Hockey News» a même imaginé une transaction impliquant les Predators de Nashville, où ce club retient une partie du salaire de l’Américain de 35 ans. Un choix de première ronde a aussi été mentionné.

L’ancien du Canadien de Montréal a touché la cible cinq fois et fourni 26 mentions d’aide pour 31 points en 61 parties en 2022-2023. En juillet 2022, les Penguins avaient fait son acquisition du CH en compagnie de l’attaquant Ryan Poehling, et ce, en retour du défenseur Mike Matheson et d’un choix de quatrième ronde au repêchage de 2023.

Petry détient un contrat valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024-2025 et touche un salaire annuel de 6,25 millions $. L’entente de quatre ans lui avait été offerte par Marc Bergevin en septembre 2020.