Wimbledon: Andreescu s'incline, mais envoie un message

LONDRES | Il aura fallu que l'une des favorites du tournoi élève son jeu au moment important pour indiquer la porte de sortie du All England Club à Bianca Andreescu, samedi.

Mais malgré cette défaite de 3-6, 6-4 et 6-4 aux mains de la Tunisienne Ons Jabeur, sixième favorite à Wimbledon, la Canadienne a lancé un beau message à la planète tennis, dans les derniers jours: elle n'est pas si loin du jeu qui l'a menée vers les sommets du classement mondial.

Le toit du mythique central avait été ouvert pour ce match entre la championne du US Open 2019 et la finaliste de l'an dernier sur le gazon anglais, après une autre journée passée en partie sous la pluie.

Sous le ciel gris, devant des estrades qui s’étaient un peu dégarnies pour ce qui s’annonçait comme un bon duel (était-ce parce que Carlos Alcaraz, en action avant, avait retardé l’heure du thé?), Andreescu a rapidement brillé.

Agressive, précise au service, profitant bien des largesses de sa rivale, la Canadienne a brisé la Tunisienne dès le quatrième jeu de la manche initiale, sur un retour offensif que Jabeur a frappé dans le filet.

La 50e mondiale, toute en confiance, s’est offert une balle de manche sur un revers à effet, si près du sol que sa rivale ne pouvait rien y faire.

Puis, elle a bouclé ce premier set en 30 minutes, top chrono, sous les applaudissement nourris des Anglais qui appréciaient sa performance.

Encore un relâchement

Et là, Andreescu étant Andreescu, le duel a débuté. Pendant que Jabeur retrouvait la créativité qui définit si bien son jeu, l'ancienne quatrième raquette de la WTA a commencé à multiplier les fautes.

Comme elle l’avait fait au premier tour, contre la Hongroise Anna Bondar.

Comme elle l’avait aussi fait en deuxième ronde, dans cette bagarre acharnée face à l’Ukrainienne Anhelina Kalenina, la 26e favorite.

En fait, comme elle l’a fait à maintes et maintes reprises depuis le début de sa carrière.

Jabeur l’a brisée à 2-2, débordant l’Ontarienne de 23 ans grâce à des frappes puissantes et précises.

Andreescu a bien tenté de s’accrocher à 5-3, mais son adversaire voulait absolument une troisième manche. La foule aussi, à entendre les applaudissements nourris qui ont accompagné l’annonce du pointage.

À la prochaine fois

Mais comme à ses meilleurs moments sur le circuit, Andreescu a retrouvé de sa superbe après avoir goûté à un peu d'adversité. Elle a brisé Jabeur pour mener 3-1 au set ultime... avant que la Tunisienne ne lui rende la pareille.

La pluie, qui semblait inévitable tant le ciel s'était ennuagé, s'est alors invitée et le toit s'est fermé sur le central, chassant au vestiaire les deux rivales pendant une quarantaine de minutes.

Et quand elles sont revenues, sous les acclamations de la foule de plus en plus nombreuse (et décoincée par quelques Pimm's?) qui les a attendues en faisant la vague, Andreescu s'est offert deux balles de bris. Mais Jabeur les a toutes deux effacées pour recoller au pointage.

Les deux joueuses se sont ensuite échangé leurs services jusqu'à 4-4, jusqu'à ce que la Canadienne commette trois fautes directes ainsi qu'une double faute pour donner un bris important à la sixième mondiale, qui n'a pas raté sa chance de servir pour la victoire.