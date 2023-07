Tour de France: un court répit pour Hugo Houle

Après deux tentatives infructueuses dans les sprints massifs, Hugo Houle et son groupe n’ont pas essayé de se mêler à la bataille royale à Bordeaux.

Estimant peut-être que les dix meilleurs au monde étaient trop rapides pour réussir à rivaliser, le Québécois a confirmé le changement de stratégie pour permettre aux siens de souffler un peu.

«L’étape était assez tranquille. Je pense que tout le monde était content d’avoir ça plus relax, sauf les derniers kilomètres où ça roulait très vite. De notre côté, en équipe, on avait décidé de se reposer», a-t-il expliqué.

Guillaume Boivin fut le premier à croiser le fil au 35e rang.

Outre la chaleur intense, l’athlète de Sainte-Perpétue affirme qu’il a pu profiter de ce court répit. Plusieurs cyclistes ont d’ailleurs enfilé des vestes de glace avant de pédaler quelques kilomètres supplémentaires sur l’appareil d’entraînement. Des équipes possèdent aussi des camions pour des bains de glace.

«C’était très chaud, la plus chaude à date et ça ajoute aux difficultés. Moi je prends une douche froide!» a conclu Houle qui favorise Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel ou Biniam Girmay sur une fin de parcours plus technique samedi.

Toujours très sociable, Houle était heureux de retrouver au départ un ancien coéquipier lors de sa toute première saison chez AG2R en 2013. Anthony Ravard avait pris sa retraite alors que Houle entamait à peine sa carrière.

Sécurité accrue

À Bordeaux, la chaleur a sûrement fait souffrir également les soldats de l’armée française lourdement armés et équipés dans les rues.

La sécurité a d’ailleurs été renforcée à Bordeaux quelques heures avant l’arrivée de la 7e étape près du Quai Louis XVIII. Désormais, chaque rassemblement de masse amène une vigilance accrue.

À Libourne et Limoges, la préfecture souhaite aussi garantir l’ordre en espérant que l’événement soit le plus réussi possible.

Depuis les attentats du 13 novembre 2015 en France, le niveau d’alerte reste élevé. Heureusement, les violences dans l'Hexagone après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier, semblent se résorber, mais le contexte demeure compliqué.

Simulation d’attaque

Le Tour redoute aussi la colère des écologistes. En 2022, six militants s’étaient allongés sur la chaussée.

Le 22 mai dernier, le stade Matmut Atlantique à Bordeaux a été le théâtre d’une simulation d’attaque terroriste. L’exercice servait à tester les procédures d’intervention en cas d’incident, alors que plusieurs événements majeurs, comme la Coupe du monde de rugby 2023, sont à venir.

Certaines épreuves de football des Jeux de Paris 2024 auront également lieu à Bordeaux.