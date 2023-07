Le Kraken ajoute une touche francophone à son équipe

L’attaquant d’expérience Pierre-Édouard Bellemare a trouvé preneur, vendredi, puisque le Kraken de Seattle lui a accordé un contrat d’un an et de 775 000 $.

Le Français de 38 ans tentera de prêter main-forte à une équipe ayant surpris la saison dernière, la troupe de l’entraîneur-chef Dave Hakstol atteignant le deuxième tour éliminatoire.

Bellemare a porté l’uniforme du Lightning de Tampa Bay au cours des deux plus récentes campagnes, touchant 1 million $ pendant chacune d'entre elles. En 2022-2023, il a inscrit quatre buts et neuf mentions d’aide pour 13 points en 73 rencontres, ajoutant un filet et une aide en six matchs lors de la série de première ronde face aux Maple Leafs de Toronto.

L’ailier n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale, ce qui ne l’a pas empêché de disputer 660 parties en carrière.