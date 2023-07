Bianca Andreescu donne chaud à ses partisans

Ce qui ressemblait à un pique-nique sur le gazon londonien pour Bianca Andreescu a pris une tournure inattendue, en plein milieu de la deuxième manche, quand la Canadienne a subitement perdu la maîtrise de ses coups pendant que sa rivale gagnait en confiance.

Mais si Andreescu a donné aussi chaud à ses fans que le soleil qui plombe sur Wimbledon vendredi, c’est finalement elle qui est passée au troisième tour, grâce à une victoire de 6-2, 4-6 et 7-6 (7) contre l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, 26e tête de série.

Tenace, l’Ontarienne de 23 ans ne s’est laissée abattre ni par ce bris d’avance perdu au deuxième set, ni par celui qu’elle a concédé à Kalinina à la manche ultime, qui permettait à l’Ukrainienne de servir pour le match.

Au contraire, Andreescu s’est accrochée, comme elle l’a souvent fait dans sa carrière. Devenue spécialiste dans l’art des victoires en trois sets, elle a retrouvé sa superbe dans les derniers jeux de la rencontre, même s’il lui aura fallu quatre balles de match pour atteindre le troisième tour au All England Club, une première dans sa carrière.

Clairement consciente qu’il en aurait fallu de peu pour que ce soit elle qui ait à plier bagage, la Canadienne a poussé un hurlement de joie une fois l’ultime point joué. Puis, elle s’est signée de la croix en regardant le ciel.

La championne du US Open en 2019 affrontera maintenant la gagnante du duel opposant la Tunisienne Ons Jabeur (6e), finaliste l’an dernier à Londres, à la Chinoise Bai Zhuoxuan, 191e mondiale et issue des qualifications, qui aura lieu plus tard vendredi.