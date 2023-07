Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur Money in the Bank, présenté à Londres.

Les deux animateurs discutent également du départ éventuel de Ronda Rousey, de la possibilité d’avoir WrestleMania à Londres, de Sting, des cotes d’écoute d’AEW et Pat a un gros scoop concernant la venue d’All Elite Wrestling à Montréal.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :